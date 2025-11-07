Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:32

Латвийского экс-депутата хотят посадить на 25 лет за поддержку России

Бывшему депутату Росликову в Латвии грозит до 25 лет за поддержку России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-депутат латвийского парламента Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России и защиту русскоязычного населения. Политик отметил в своем Telegram-канале, что этот судебный процесс покажет, насколько Европа боится правды. На заседании сейма он раскритиковал притеснение русскоязычных, после чего большинство парламентариев проголосовало за его удаление из зала.

В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь свое право быть собой — 25, — заявил он.

Ранее Росликов, выступавший в защиту русского языка, начал получать телефонные угрозы от украинцев. Он отметил, что намерен обратиться к правоохранителям на фоне произошедшего. Его также во второй раз задержали латвийские власти. В первый раз его взяли под стражу 16 июня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз не сможет отказаться от русофобского курса в обозримом будущем, это даже сложно представить. Он также усомнился, что в странах объединения «куда-то испарится милитаристская истерика».

