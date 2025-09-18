Празднование Дня города в Москве
В Латвии вновь задержали защищавшего русский язык депутата

В Латвии вновь задержали защищавшего русский язык депутата Росликова

Алексей Росликов Алексей Росликов Фото: t.me/Roslikovs*

Латвийские правоохранители задержали выступавшего за русский язык депутата Рижской думы Алексея Росликова. Как сказано в его Telegram-канале, до этого парламентария, возглавляющего партию «Стабильность», отстранили от заседания, когда он выступал в Сейме Латвии на русском языке.

Алексея задержали снова! Другой информации пока нет! Мы с нашим лидером! — отмечается в публикации.

Ранее Росликов сообщил, что его отпустили из-под ареста под подписку о невыезде. Решение было принято после судебного заседания по делу о его высказываниях в защиту русского языка. Факт задержания подтвердила глава парламентской фракции партии «Стабильность» Светлана Чулкова.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что Россия может предоставить убежище Росликову, ставшему фигурантом уголовного дела после выступления в защиту русского языка. По его словам, дом политика находится в Латвии, но жизнь в стране становится невозможной для преследуемого парламентария. Милонов также добавил, что большинство жителей Латвии относятся к русскоговорящим гораздо лучше, чем власти страны.

