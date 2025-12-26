Стало известно, какой погоды ждать москвичам в последние дни 2025 года Синоптик Ильин: морозы к концу года в Москве только усилятся

Морозы к концу года в Москве только усилятся, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, практически все оставшиеся перед Новым годом будут сопровождаться снегопадами.

В Москве к концу года морозы будут только усиливаться, при этом практически все дни ожидаются снегопады. К новогодней ночи толщина снежного покрова может составить 12–15 сантиметров. В понедельник, 29 декабря, ночью погода будет в диапазоне от −4 до −6 градусов, днем — 3–5 градусов ниже нуля. Со вторника по четверг дневная температура ожидается в пределах от −10 до −13, по ночам — минус 12–17 градусов, — пояснил Ильин.

Он добавил, что кратковременное потепление 2 января до минус 7–9 градусов днем сменится новым резким понижением температуры уже на следующие сутки. Синоптик добавил, что к первому воскресенью 2026 года погода в Москве может опуститься до −20 градусов.

В ночь на субботу, 3 января, может существенно похолодать — до 20–25 градусов мороза, при этом днем потепление не прогнозируется. В воскресенье морозы, скорее всего, будут только крепнуть. Ночью 4 января в отельных районах на западе и северо-западе Подмосковья может подморозить до −30 градусов, в Москве в течение суток температура воздуха сохранится на уровне около −20 градусов, — резюмировал Ильин.

Ранее синоптик Михаил Семенов заявил, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме. По его словам, температура воздуха в среднем будет держаться около −7 градусов днем и −10 ночью.