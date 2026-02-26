Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 19:56

В России назвали сроки разработки АЭС для базы на Луне

Ковальчук: Россия способна разработать АЭС для Луны в течение пяти-семи лет

Россия способна разработать атомную электростанцию для базирования на Луне в течение пяти-семи лет, заявил президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что для этого инженеры должны превратить существующие решения в «суперсовременные системы на новых материалах».

У нас есть, я бы сказал, некая линейная задача на этом этапе. Поэтому у меня нет сомнений в том, что мы в обозримый срок сделаем эту атомную станцию первыми: пять-семь лет, идет речь об этом, — сказал он.

Ранее Ковальчук заявил, что мощная атомная энергетическая станция может быть построена на Луне. По его словам, государство, которое сделает это первым, станет «хозяином лунного плацдарма».

В конце декабря руководитель NASA Джаред Айзекман заявил, что планирует построить базу на Луне. Сенат утвердил его на пост главы организации 18 декабря. Прежде чем большинство сенаторов поддержали его кандидатуру, миллиардер пообещал доказать исключительность США в космосе.

Луна
базы
Россия
Михаил Ковальчук
