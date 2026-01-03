В России заговорили о строительстве атомной станции на Луне

В России заговорили о строительстве атомной станции на Луне Президент Курчатовского института допустил строительство атомной станции на Луне

Мощная атомная энергетическая станция может быть построена на Луне, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук. По его словам, которые приводит ТАСС, государство, которое сделает это первым, станет «хозяином лунного плацдарма».

Нужна автономная мощная генерация — атомная станция. И вот кто первым установит на Луне атомную электростанцию, тот и станет хозяином лунного плацдарма, — убежден Ковальчук.

Он добавил, что сегодня многие страны «нацелились» на Луну. Однако, по его словам, закрепиться на земном спутнике непросто. Для этого там необходимо обеспечить устойчивое энергоснабжение. Ковальчук объяснил, что солнечные батареи не смогут работать непрерывно, поскольку лунная ночь длится примерно две недели.

В конце декабря руководитель NASA Джаред Айзекман заявил, что планирует построить базу на Луне. Сенат утвердил его на пост главы организации 18 декабря. Прежде чем большинство сенаторов поддержали его кандидатуру, миллиардер пообещал доказать исключительность США в космосе.