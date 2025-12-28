Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 15:16

В NASA сделали неожиданное заявление об освоении Луны

Руководитель NASA заявил, что собирается построить американскую базу на Луне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Руководитель NASA Джаред Айзекман в социальной сети Х заявил, что планирует построить базу на Луне. Сенат утвердил его на пост главы организации 18 декабря. Прежде чем большинство сенаторов поддержали его кандидатуру, миллиардер пообещал доказать исключительность США в космосе.

Мы собираемся построить базу на Луне, — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Лань Шуньчжэн сообщил, что власти США намерены завершить строительство ядерного реактора на Луне к 2030 году и получить разрешение на его эксплуатацию, однако это вряд ли возможно. По его словам, реализовать этот проект в ближайшие годы может оказаться невыполнимой задачей для Вашингтона.

До этого стало известно, что Камбин России дал согласие на проведение переговоров между Роскосмосом и NASA. Их цель — заключение четвертого дополнения к соглашению о перекрестных полетах на МКС. Договоренность касается полетов интегрированных экипажей на российских пилотируемых транспортных кораблях «Союз» и американских Crew Dragon.

Луна
США
космос
NASA
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция скрутила психа, зарезавшего сотрудника ПНД после совместной попойки
«Фронт движется на нас»: Украина признала невозможность забрать тела
Стало известно о задержках поездов из и в Симферополь
Озвучены последствия схода локомотива в Ростовской области
«Это не про просьбу»: Захарова раскрыла смысл своего конверта для Путина
Стало известно о пострадавших при пожаре в сочинском автосервисе
В NASA сделали неожиданное заявление об освоении Луны
Одна страна Запада признала катастрофу в своих войсках
Российские войска сорвали попытки ВСУ пробраться к Купянску
Правда о летаргии: почему люди столетиями боялись быть погребенными заживо
Пьяный водитель запустил цепную реакцию смертельного ДТП
Сломаны позвоночник, лапы, хвост: что грозит искалечившим львенка в Москве?
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед встречей с Трампом
Отец спас похищенную дочь, отследив ее мобильный телефон
Титулованная российская лыжница вылетела в спринте на «Тур де Ски»
Пациент психбольницы зарезал санитара и сбежал с напарником
«Сюжет пьесы»: режиссер Житинкин о жизни великой актрисы Брижит Бардо
«Звать никак»: Матвиенко оценила слова Зеленского о выборах
Российские туристы остались без жилья во Вьетнаме
«Это поражение»: в Италии указали на признак краха Зеленского и союзников
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.