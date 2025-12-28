В NASA сделали неожиданное заявление об освоении Луны Руководитель NASA заявил, что собирается построить американскую базу на Луне

Руководитель NASA Джаред Айзекман в социальной сети Х заявил, что планирует построить базу на Луне. Сенат утвердил его на пост главы организации 18 декабря. Прежде чем большинство сенаторов поддержали его кандидатуру, миллиардер пообещал доказать исключительность США в космосе.

Мы собираемся построить базу на Луне, — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Лань Шуньчжэн сообщил, что власти США намерены завершить строительство ядерного реактора на Луне к 2030 году и получить разрешение на его эксплуатацию, однако это вряд ли возможно. По его словам, реализовать этот проект в ближайшие годы может оказаться невыполнимой задачей для Вашингтона.

До этого стало известно, что Камбин России дал согласие на проведение переговоров между Роскосмосом и NASA. Их цель — заключение четвертого дополнения к соглашению о перекрестных полетах на МКС. Договоренность касается полетов интегрированных экипажей на российских пилотируемых транспортных кораблях «Союз» и американских Crew Dragon.