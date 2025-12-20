Новый год-2026
20 декабря 2025 в 07:36

Военэксперт разнес планы США по запуску ядерного реактора на Луне

Военэксперт Шуньчжэн: США вряд ли построят ядерный реактор на Луне к 2030 году

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Власти США намерены завершить строительство ядерного реактора на Луне к 2030 году и получить разрешение на его эксплуатацию, однако это вряд ли возможно, заявил в беседе с РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн. По его словам, реализовать проект лунного ядерного реактора в ближайшие годы может оказаться невыполнимой задачей для Вашингтона.

Остаются нерешенные инженерные проблемы, поскольку работа ядерного реактора на Луне будет не совсем такой же, как на Земле, — подчеркнул специалист.

Шуньчжэн отметил, что в NASA слишком полагаются на частные компании для осуществления лунных посадок, при этом ни одна американская корпорация пока не обладает надежными возможностями для посадки на Луну. Так, космический корабль Starship компании SpaceX неоднократно взрывался во время испытаний, а лунный посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin вообще еще не использовался, резюмировал эксперт.

Ранее SpaceX сообщила о потере управления одним из спутников Starlink в результате возникшей аномалии. Связь с ним была утрачена на высоте 418 километров. Инженеры уточнили, что спутник остается в основном целым, продолжает вращаться и вскоре войдет в атмосферу Земли, где полностью сгорит в течение нескольких недель.

