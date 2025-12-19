Новый год-2026
Компания Маска потеряла спутник на орбите

SpaceX сообщила о потере управления спутником Starlink на орбите из-за аномалии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Космическая компания SpaceX сообщила о потере управления одним из спутников Starlink в результате возникшей аномалии, говорится в официальном заявлении оператора на платформе X. Связь с спутником, находившимся на высоте 418 километров, была утрачена, и он стал неконтролируемым.

Согласно данным Starlink, инцидент произошел 17 декабря с аппаратом Starlink-35956. В результате аномалии произошел выброс газов из топливного бака, что привело к значительному сокращению его орбиты примерно на четыре километра.

Представители SpaceX отметили, что спутник остается в основном целым, продолжает вращаться и вскоре войдет в атмосферу Земли, где полностью сгорит в течение нескольких недель. Инженеры компании уже проанализировали траекторию его спуска и заверили, что аппарат не угрожает экипажу Международной космической станции (МКС). Спутник был запущен 23 ноября 2025 года.

В заключение в SpaceX подчеркнули, что активно координируют свои действия с Космическими силами США и NASA. Компания заявила о своей приверженности обеспечению безопасности в космосе как крупнейший оператор спутниковой группировки.

Ранее китайские ученые представили модель подавления спутниковой системы Starlink с помощью «глушащего купола», который создается роем из сотен беспилотников. Эксперты выяснили, что для создания электромагнитной сферы над территорией размером с Тайвань потребуется от 900 до 2000 дронов.

