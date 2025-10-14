Starship завершил 11-й испытательный полет в Индийском океане

Американская компания SpaceX успешно завершила в понедельник, 13 октября, 11-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, передает пресс-служба организации. Там отметили, что аппарат приводнился в Индийском океане.

Добро пожаловать на Землю, Starship, — отметил ведущий трансляции.

В ходе испытательного запуска корабль вывел из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink, также был реализован повторный запуск двигателя Raptor. Ученые смогли протестировать улучшения, направленные на повышение надежности корабля во время возвращения на Землю.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия уже в скором времени обзаведется собственным терминалом спутниковой связи. Это будет аналог разработанной компанией SpaceX системы под названием Starlink. В свою очередь главный редактор журнала «Экспертный союз» Александр Пылаев отметил, что российские стратосферные платформы могут стать дешевой альтернативой Starlink для решения национальных задач.

До этого Баканов рассказал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк. По его словам, предыдущий запуск был посвящен выводу грузового корабля для обеспечения Международной космической станции.