Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск «пылесосит» деньги со всей планеты, что сделало его богатейшим человеком в мире, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов на пресс-конференции на тему: «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?», прошедшей в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». Однако, по его словам, в реальности весь бизнес Маска является лишь убыточной бутафорией, передает корреспондент NEWS.ru.

Он пылесосит со всей планеты деньги, он стал недавно самым богатым человеком, его состояние — $500 млрд. Но это же все, как говорится, бутафория, — сказал Свинцов.

Депутат обратил внимание, что американские Tesla дороже китайских автомобилей, космические полеты компании SpaceX экономически бессмысленны, а спутниковая система Starlink — убыточная. Свинцов констатировал, что Маск собирает деньги со всей планеты и вкладывает их в военные технологии благодаря хайпу и мощнейшему маркетингу.

Вместе с этим Свинцов рассказал, что Россия активно работает над тем, чтобы заменить роботизированными системами штурмовые отряды, находящиеся в зоне специальной операции. По его мнению, 50-100 таких роботов вполне могут дойти до Львова.