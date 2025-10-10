Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:11

«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов

Депутат Свинцов заявил, что в будущем штурмовые отряды заменят роботами

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Россия активно работает над тем, чтобы заменить роботизированными системами штурмовые отряды, находящиеся в зоне специальной операции, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов в разговоре с NEWS.ru на пресс-конференции на тему: «Вкалывают роботы, а не человек: Какие профессии может заменить роботизация и ИИ?», прошедшей в пресс-центре агентства «Национальная Служба Новостей». По его мнению, 50-100 таких роботов вполне могут дойти до Львова.

Сейчас уже будут появляться все более разнообразные механизмы, которые уже будут как фактически штурмовые отряды. Представьте, 50, 100 таких штурмовиков с зарядкой, например, на пять часов. Дрон летит, их высаживает как десант, они встали и пошли до Львова, я думаю, спокойно, — убежден депутат.

Свинцов напомнил, что уже сегодня в зоне боевых действий активно используются различные роботизированные решения. Речь идет в том числе о системах-тележках, перевозящих раненых бойцов и подвозящих боекомплект, а также о многочисленных видах дронов.

Ранее ученые Томского государственного университета разработали и запатентовали роботехнический комплекс для помощи людям в условии катастрофы. Он способен мониторить территории, подверженные химическому и радиоактивному заражению.

