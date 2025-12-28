Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 19:30

Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео

Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ у Купянска

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ на подступах к Купянску. На записи запечатлено, как российский беспилотник поражает автомобиль, боевую бронированную машину и роботизированную платформу противника.

Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки «Запад» рассказал об успехах своего подразделения. По его словам, они находятся на северо-западных подступах к городу и ведут штурмовые действия, уничтожая силы противника.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску в Харьковской области. Подразделения 6-й армии сдерживали атаки 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад противника. Боевые столкновения происходили в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка. По данным ведомства, было уничтожено до 15 украинских военнослужащих и один танк Т-64.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял о больших потерях украинских войск при попытках атаковать Купянск. По его словам, это свидетельствует об истощении резервов ВСУ. Эксперт отметил, что на этом направлении противник ввел в бой танки Abrams, переданные Австралией. Минобороны России не комментировало эти данные.

МО РФ
СВО
ВСУ
ВС РФ
Купянск
