Превращение техники ВСУ в пылающий металлолом попало на видео Минобороны показало кадры уничтожения автомобиля ВСУ у Купянска

Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ на подступах к Купянску. На записи запечатлено, как российский беспилотник поражает автомобиль, боевую бронированную машину и роботизированную платформу противника.

Командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки «Запад» рассказал об успехах своего подразделения. По его словам, они находятся на северо-западных подступах к городу и ведут штурмовые действия, уничтожая силы противника.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску в Харьковской области. Подразделения 6-й армии сдерживали атаки 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад противника. Боевые столкновения происходили в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка. По данным ведомства, было уничтожено до 15 украинских военнослужащих и один танк Т-64.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял о больших потерях украинских войск при попытках атаковать Купянск. По его словам, это свидетельствует об истощении резервов ВСУ. Эксперт отметил, что на этом направлении противник ввел в бой танки Abrams, переданные Австралией. Минобороны России не комментировало эти данные.