25 декабря 2025 в 15:40

«Последняя гастроль»: военэксперт о попытках ВСУ атаковать в Купянске

Военэксперт Матвийчук: ВСУ несут огромные потери при попытке атак на Купянск

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы Украины несут огромные потери при попытке атаковать Купянск, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что на данном направлении украинские войска ввели в бой танки Abrams, переданные Австралией. По его словам, это свидетельствует об исчерпании резервов ВСУ и носит демонстративный характер для создания информационного шума.

ВСУ перебросили 119-ю и 58-ю бригады под Купянск. Они сейчас отходят с боями, и наши нанесли им огромные потери. Но противник пытается. Я так понимаю, это последняя гастроль артиста. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) хочет показать, что Купянск они не сдавали. Но реально в городе наши войска, контратаки отражаются. Там под Купянском появились танки Abrams, которые были переброшены из Австралии, то есть их с ходу бросили в бой. Это говорит о том, что противник ничего больше не имеет. Ему нужен шум, чтобы показать, что он пытается отстоять Купянск, — пояснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что бойцы украинского батальона «Шквал», сформированного из бывших заключенных, саботируют приказы командования и отказались идти на штурм Купянска. Мораль в отрядах упала после понесенных потерь в предыдущем столкновении с российскими военными.

