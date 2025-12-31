Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Севера»

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел проверку группировки войск «Север», сообщили в Министерстве обороны РФ. Он оценил ход выполнения боевых задач ее подразделениями и воинскими частями, передает РИА Новости.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Север», — говорится в сообщении.

Также глава Генштаба сообщил, что в декабре 2025 года были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии. По его словам, войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника.

Ранее Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в зоне спецоперации на Украине. По его словам, российские войска успешно продвигаются, несмотря на сопротивление ВСУ. В декабре прошлого года под контроль России перешли 700 кв. км и 32 населенных пункта.