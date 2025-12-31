Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 07:28

Герасимов рассказал о темпах наступления российской армии в декабре

Герасимов: в декабре 2025 года достигнуты самые высокие темпы наступления

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В декабре 2025 года были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника.

В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления, — сказал он.

Такие слова прозвучали во время проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Север».

Герасимов также доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в зоне спецоперации на Украине. По его словам, российские войска успешно продвигаются, несмотря на сопротивление ВСУ. В декабре прошлого года под контроль России перешли 700 кв. км и 32 населенных пункта.

Отдельно Генштаб оценил помощь КНДР в разминировании Курской области. Герасимов отметил, что северокорейская сторона оказала значительный вклад в эту работу. В настоящее время, по его словам, идет разминирование Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что саперы из КНДР разминировали 42,4 тыс. гектаров в приграничных районах Курской области. По его словам, северокорейские военные уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов.

ВС РФ
ВСУ
военные
Валерий Герасимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какую закуску подать к ликеру: искусство идеального сочетания
Герасимов раскрыл, какую задачу поставил Путин перед войсками на 2026 год
На Кубани массово задерживаются поезда из-за поломки состава
Как избежать новых рисков блокировки карт: главное, что нужно помнить
ВС России в щепки разнесли блиндажи ВСУ: новости СВО на утро 31 декабря
Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении
Мужчина выиграл миллиарды в лотерею и не явился за призом
В русском языке заметили неожиданную тенденцию, связанную с англицизмами
Герасимов рассказал о темпах наступления российской армии в декабре
Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Севера»
В Совфеде раскрыли тайный смысл слов фон дер Ляйен об Украине в ЕС
Стало известно, во сколько обойдется путешествие в «затерянный мир» Сибири
Новые запреты для МФО: чем заменить микрозаймы, где срочно взять деньги
На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год
Над Подмосковьем сбили десятки БПЛА и один из них упал в деревне
Разгромили 36 блиндажей и ударили пушкой: успехи ВС РФ к утру 31 декабря
Расчеты БПЛА «Молния-2» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ у Гуляйполя
Минздрав дал совет по питанию россиянам в новогоднюю ночь
Точный удар ВС РФ разгромил склад боеприпасов ВСУ у Константиновки
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.