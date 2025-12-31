Герасимов рассказал о темпах наступления российской армии в декабре Герасимов: в декабре 2025 года достигнуты самые высокие темпы наступления

В декабре 2025 года были достигнуты самые высокие темпы наступления российской армии, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника.

В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления, — сказал он.

Такие слова прозвучали во время проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Север».

Герасимов также доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в зоне спецоперации на Украине. По его словам, российские войска успешно продвигаются, несмотря на сопротивление ВСУ. В декабре прошлого года под контроль России перешли 700 кв. км и 32 населенных пункта.

Отдельно Генштаб оценил помощь КНДР в разминировании Курской области. Герасимов отметил, что северокорейская сторона оказала значительный вклад в эту работу. В настоящее время, по его словам, идет разминирование Суджанского, Кореневского и Глушковского районов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что саперы из КНДР разминировали 42,4 тыс. гектаров в приграничных районах Курской области. По его словам, северокорейские военные уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов.