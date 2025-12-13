Хинштейн рассказал об успехах военных из КНДР в Курской области

Хинштейн рассказал об успехах военных из КНДР в Курской области Хинштейн: саперы из КНДР разминировали 42,4 тыс. гектаров в курском приграничье

Саперы из КНДР разминировали 42,4 тыс. гектаров в приграничных районах Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, северокорейские военные уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов.

Саперы из дружественной республики очистили почти 42,4 тыс. га нашей территории, уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов. Это неоценимая помощь в работе, без которой невозможно возрождение нашего приграничья, — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что северокорейские саперы из 528-го инженерно-саперного полка НАК уже вернулись на родину, где их лично встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Их спецполк работал в Курской области с начала осени. Перед отправкой домой им вручили памятные подарки, а в Минобороны России направили предложение о присуждении наград.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия искренне благодарна Северной Корее за союзническую поддержку в ходе операций в Курской области. По его словам, Москва видит серьезный потенциал для расширения сотрудничества с Пхеньяном.