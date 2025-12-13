Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 16:18

Хинштейн рассказал об успехах военных из КНДР в Курской области

Хинштейн: саперы из КНДР разминировали 42,4 тыс. гектаров в курском приграничье

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Саперы из КНДР разминировали 42,4 тыс. гектаров в приграничных районах Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, северокорейские военные уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов.

Саперы из дружественной республики очистили почти 42,4 тыс. га нашей территории, уничтожили более 1,5 млн взрывоопасных предметов. Это неоценимая помощь в работе, без которой невозможно возрождение нашего приграничья, — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что северокорейские саперы из 528-го инженерно-саперного полка НАК уже вернулись на родину, где их лично встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. Их спецполк работал в Курской области с начала осени. Перед отправкой домой им вручили памятные подарки, а в Минобороны России направили предложение о присуждении наград.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия искренне благодарна Северной Корее за союзническую поддержку в ходе операций в Курской области. По его словам, Москва видит серьезный потенциал для расширения сотрудничества с Пхеньяном.

Россия
Курская область
КНДР
саперы
разминирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Критика из-за худобы, два развода, гонорар на НГ: как живет Полина Гагарина
Захарова поставила Запад на место в вопросе распоряжения активами России
Популярный блогер-миллионник получил гражданство России
Политика Евросоюза в отношении России напомнила Захаровой театр абсурда
Лыжник Коростелев получил шанс на участие в Олимпиаде
Эстонский депутат сделал важный шаг в протест курсу русофобии
Экологическая повестка Греты Тунберг превратилась для нее в судебную
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье
Зэки и элита ВСУ умирают в боях за Купянск: новости СВО на вечер 13 декабря
Россиян попросили не покупать заранее некоторые продукты на новогодний стол
В Астрахани ищут участника конфликта, в котором избили тренера
Европейский политик призвал восстановить отношения с Россией
Пленный украинец раскрыл, на что шло командование ВСУ под Северском
«От греха подальше»: в ГД ответили на русофобские рекомендации Евросоюза
«Но вот тряпки!»: Айза пришла в недоумение от трат Собчак на одежду
«Столько лицемерия в жизни не видели»: Фицо о Западе и мире на Украине
Сообщение о минировании поезда из Киева заставило поволноваться молдаван
В постпредстве США раскрыли, куда «сливается» 70% бюджета ООН
Российская лыжница завоевала квоту на участие в олимпийском спринте
Лукашенко объявил о помиловании 123 осужденных из разных стран
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.