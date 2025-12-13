Саперы КНДР вернулись домой из Курской области Саперы КНДР вернулись на родину после выполнения боевых задач в Курской области

Северокорейские саперы 528-го полка вернулись на родину после разминирования Курской области, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Торжественная церемония прошла 12 декабря, в ней, в частности, принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын.

Горячо приветствую всех командиров и солдат саперного полка, которые отправились в зарубежный регион и возвратились на родину, ярко продемонстрировав геройство и профессионализм нашей армии и с ответственностью выполнив порученное боевое задание, — подчеркнул глава страны.

По его словам, саперам удалось менее чем за три месяца обезвредить обширную территорию. Погибшим во время выполнения боевой задачи было присвоено звание Героя КНДР.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия искренне благодарна Северной Корее за союзническую поддержку в ходе операций в Курской области. По его словам, Москва видит серьезный потенциал для расширения сотрудничества с Пхеньяном.

До этого глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Северной Кореей Александр Козлов заявил, что русский язык станет обязательным предметом в школах КНДР. В рамках заседания комиссии он отметил, что дети будут изучать язык с четвертого класса.