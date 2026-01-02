Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 14:25

Одно действие Ким Чен Ына подогрело слухи о передаче власти дочери

Визит дочери Ким Чен Ына в мавзолей вызвал слухи о передаче ей власти

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press
Визит дочери лидера КНДР Ким Чен Ына в государственный мавзолей Кумсусан усилил слухи, что ее готовят в качестве нового главы республики, передает The Guardian. Появление Ким Чжу Э рядом с родителями на мероприятии стало ее самым заметным выходом за последнее время.

Ким Чен Ын был в сопровождении супруги Ли Соль Чжу и группы высокопоставленных чиновников во время посещения дворца Солнца 1 января. Чжу Э находилась между родителями в центральном зале мемориального комплекса.

Лидер Северной Кореи ежегодно посещает Кумсусан, чтобы почтить память основателя государства Ким Ир Сена и своего отца Ким Чен Ира. Появление наследницы на таком визите называют возможным сигналом о политическом продвижении.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Новым годом. Глава республики от имени правительства и народа своей страны выразил теплые пожелания российскому руководству и гражданам. Северокорейский лидер также отметил, что в 2025 году корейско-российские связи значительно укрепились, превратившись в «самый искренний союз».

