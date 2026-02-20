Петросян шестая на Олимпиаде: баллы, что сказали тренеры, кто взял золото

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане, набрав 214,53 балла по сумме короткой и произвольной программ. Кто завоевал медали и что сказала спортсменка после завершения турнира?

Результаты и оценки судей

В женском одиночном катании на Олимпиаде золото завоевала американка Алиса Лю — 226,79 балла. Серебро досталось японке Каори Сакамото (224,90), бронзу выиграла еще одна японская спортсменка Ами Накаи (219,16).

Аделия Петросян по итогам двух программ набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В короткой программе россиянка получила 72,89 балла и располагалась на пятой позиции. В произвольной программе она набрала 141,64 балла.

В ходе проката был заявлен четверной тулуп, при исполнении которого Петросян упала. Остальные элементы были засчитаны согласно протоколу соревнований. Итоговое отставание от третьего места составило менее пяти баллов.

Как Петросян оценила свое выступление

Петросян в беседе с журналистами сказала, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде.

«Мне немного стыдно перед собой, федерацией и болельщиками. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката. У нас очень классная организация соревнований. Не будет такой огромной трибуны, но не думаю, что это как-то повлияет», — сказала ТАСС фигуристка.

Также она заявила, что планирует выступить на Олимпиаде 2030 года.

«Воспринимаю это как опыт для следующего старта. Надеюсь, что до следующей Олимпиады. Пока настроена так, надеюсь, что мой запал не иссякнет, потому что четыре года — немалый срок. Наверное, поэтому и интересно, что из этого выйдет. Надеюсь, что следующим международным стартом все-таки станет не Олимпиада», — сказала Петросян.

Кроме того, фигуристка отметила, что не могла не включить четверной тулуп в свою произвольную программу. Именно при попытке исполнения этого элемента она упала.

«Почему я решила прыгнуть четверной тулуп? У меня не было другого выбора», — сказала Петросян.

Что сказали тренеры и фигуристы о прокате Петросян

Тренер Петросян Даниил Глейхенгауз надеется, что выступление спортсменки на Олимпиаде станет мотивацией для дальнейшей работы и участия в следующих Играх.

«Я пытаюсь поддержать Аделию, думаю, она винит себя. Хочется найти в этом что-то позитивное. Возможно, это даст ей мотивацию работать, кататься и поехать на следующие Олимпийские игры. Не так — один раз выступить без флага и гимна. Мне кажется, это была бы красивая история. Чтобы победить в нашей ситуации, нужно было [выступить] с двумя четверными прыжками. Может быть, и этого бы не хватило. Но сейчас результат закономерен», — сказал он.

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин выразил мнение, что Петросян в будущем сможет показать всю свою силу и мощь.

«Что касается Аделии Петросян, мы не раз говорили, и Даниил Глейхенгауз говорил, что, чтобы попасть в тройку, нужно идти на риск и прыгать четверной. А чтобы стать первой — тем более. А она сегодня могла выиграть с двумя четверными. Но получилось то, что получилось. Мы не роботы. Надеюсь, у Аделии Петросян еще будет возможность показать всю свою силу и мощь. В тех условиях, в которых выступали Петр [Гуменник] и Аделия, сейчас хочется просто поблагодарить их за стойкость и мужество», — добавил Ягудин.

