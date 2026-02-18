Прославили чужую страну: экс-россияне завоевывают медали Олимпиады-2026

Несколько бывших российских спортсменов завоевали медали зимней Олимпиады-2026, выступая за другие страны. Почему они покинули РФ и как комментировали свой успех на Играх — в материале NEWS.ru.

Российские фигуристы принесли Грузии историческую медаль Олимпиады

Фигуристы российского происхождения Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро в парном катании на Олимпиаде-2026 в Италии. Эта медаль стала первой в истории Грузии на зимних Играх. Спортсмены набрали 221,75 балла по сумме двух программ. Они уступили лишь японцам Рику Миуре и Рюити Кихаре. Пара победила с мировым рекордом, набрав 231,24 балла.

«Я безумно рада, что мы выстояли четыре программы (Метелкина и Берулава также участвовали в командном турнире. — NEWS.ru). Это было непросто, мы были очень уставшие, и хотелось выложиться на 100%, чтобы ни о чем не сожалеть. Мы сделали все, что от нас зависело, и, думаю, эта медаль точно войдет в историю и будет не последней», — сказала Метелкина после соревнований.

Берулава родился в Москве, выступал за Россию, но с 2020 года представляет Грузию. Сначала он выступал в паре с Алиной Бутаевой, затем с Кариной Сафиной. С 2020 года Метелкина представляет Грузию. Она каталась с другим бывшим российским фигуристом Даниилом Паркманом, а в 2023-м стала партнершей Берулавы.

В 2025 году пара заняла четвертое место на мировом первенстве. Незадолго до Олимпиады Метелкина и Берулава победили на чемпионате Европы в Шеффилде.

Русский немец принес Германии бронзу

В том же турнире спортивных пар бронзовую медаль завоевали Никита Володин и Минерва Хазе. Они входили в число фаворитов, поскольку на двух последних первенствах мира заняли второе и третье места. После короткой программы Володин и Хазе лидировали, но не смогли удержаться на первой позиции.

«Бронза — это сто процентов успех. Как можно медаль Олимпиады расценивать как неуспех? Да, мы шли первыми, но мы знали, что здесь у нас очень сильные соперники, вся первая десятка. И каждая ошибка очень дорого стоит. Круто, что в таких условиях мы смогли взять бронзовую медаль», — сказал Володин после соревнований.

За карьеру Никита сменил несколько партнерш: катался с Викторией Васильевой и Аминой Атахановой, но по разным причинам дуэты не сложились. Летом 2022 года стало известно, что Володин пробуется с перспективной фигуристкой из Германии Минервой Фабьен Хазе.

С 2023-го Никита представляет Германию, а в 2024-м получил немецкий паспорт. В Берлин Володин переехал без знания иностранных языков. В первое время он общался с партнершей через тренера Дмитрия Савина. Затем фигурист подтянул английский язык и выучил немецкий.

Русский американец Малинин выиграл золото в командном турнире, но провалился в личном виде

Американский фигурист Илья Малинин принес сборной США золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии. В победном прокате он продемонстрировал впечатляющий арсенал прыжков: четверной флип, четверной лутц, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного флипа, а также комбинацию четверного сальхова с тройным акселем.

Малинин рассчитывал на второе золото в турнире одиночников. Он лидировал после короткой программы, и казалось, ничто не помешает ему победить. Однако в произвольной Малинин дважды упал и остался без медали, заняв лишь восьмое место. Американца опередил российский фигурист Петр Гуменник (шестая позиция). Илья признался, что плохо выступил из-за сильного психологического давления.

«Я все испортил. Все это давление, все СМИ, статус главной надежды на олимпийское золото — всего этого было очень много. Это было слишком сложно выдержать», — сказал спортсмен после соревнований.

Илья рос в семье профессиональных фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые родились в СССР. В конце 1990-х — начале 2000-х они представляли Узбекистан на крупнейших стартах, включая Олимпийские игры 1998 и 2002 годов. Малинина и Скорняков являются выпускниками советской спортивной школы и воспитанниками тренера Игоря Ксенофонтова.

Завершив карьеру, фигуристы перебрались в США, где начали работать тренерами. Их главным воспитанником стал сын Илья. Малинин в совершенстве владеет русским и английским языками. Он дважды подряд побеждал на чемпионатах мира.

Оставил родину ради Олимпиады

В 2023 году конькобежец Владимир Семирунний решил выступать за Польшу ради возможности поехать на Олимпиаду-2026. До перехода в другую сборную он стал призером первенства мира среди юниоров и чемпионом России на 10 тыс. метров. За свою «новую» страну Семирунний с 2025 по 2026 год становился призером и победителем международных турниров.

На Олимпиаде-2026 Владимир занял второе место на своей коронной дистанции 10 тыс. с результатом 12 минут 39,08 секунды. Победу одержал чех Методей Йилек (12.33,43), бронзу завоевал Йоррит Бергсма из Нидерландов (12.40,48).

«Планка всегда стояла высоко, настраивался на рекорд мира. Серебро может дать больше спокойствия в подготовке, как год назад на чемпионате мира, только то дало на год, а это, олимпийское, — на четыре. Сейчас речь не про спокойствие в спорте, его не должно быть, скорее про спокойствие за пределами спорта. Даже доволен тем, что это серебро, — оно оставляет пространство для желания выигрывать дальше. Если бы сразу было золото, это могло бы сказаться на дальнейшей мотивации», — сказал Семирунний после соревнований.

