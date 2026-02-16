Стали известны победители короткой программы в парном катании на ОИ Немецкие фигуристы Хазе и Володин лидируют после короткой программы на ОИ

Дуэт фигуристов из Германии Минера Фабьен Хазе и Никита Володин лидирует после короткой программы на Олимпиаде, передает ТАСС. Они получили за свой прокат 80,01 балла, что позволило им возглавить турнирную таблицу.

Всего 4,55 балла уступили лидерам представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые занимают промежуточное второе место (75,46). Совсем немного от них отстают канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо, которые замыкают тройку лидеров с результатом 74,60 балла. Произвольная программа, которая определит судьбу олимпийских медалей, состоится 16 февраля.

Чемпионы Европы Хазе и Володин уже имеют в своем активе внушительную коллекцию наград. Они дважды поднимались на пьедестал чемпионатов мира, завоевав серебро и бронзу.

Ранее Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх в Италии, где спортсмен занял итоговое шестое место. Он отметил мужество и чистоту проката 23-летнего фигуриста. Сам Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку. Спортсмен выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.