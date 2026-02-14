Зимняя Олимпиада — 2026
«Я все испортил»: Малинин раскрыл причины громкого провала на Олимпиаде

Малинин пожаловался на слишком сильное давление после восьмого места на ОИ

Илья Малинин (США) выступает с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Илья Малинин (США) выступает с произвольной программой мужского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости
Фигурист Илья Малинин заявил, что плохо выступил на Олимпийских играх в Италии из-за сильного психологического давления. В интервью NBC он отметил, что ему сложно было выдержать такое внимание к себе. Спортсмен занял лишь восьмое место. После короткой программы Малинин был лидером, но в произвольной допустил два падения.

Я все испортил. Все это давление, все СМИ, статус главной надежды на олимпийское золото — всего этого было очень много. Это было слишком сложно выдержать, — сказал спортсмен.

По словам фигуриста, понять его состояние могут только те, кто сам прошел через подобное. Он чувствовал себя превосходно в день соревнований, утренняя разминка прошла хорошо. Спортсмен был полностью готов и верил в успех. Однако сам прокат прошел очень быстро, не оставив времени на осмысление ошибок, признался Малинин.

Ранее Малинин внес решающий вклад в победу американской сборной на командном турнире Олимпиады в Милане. Именно его прокат в произвольной программе принес США золотые медали. Спортсмен сумел заработать 200,03 балла.

