Олимпиада-2026. Фигурное катание: сенсационные результаты мужского турнира

На Олимпийских играх 2026 года в Италии завершился индивидуальный турнир по мужскому одиночному катанию. Российский спортсмен Петр Гуменник, выступающий в нейтральном статусе, по итогам короткой программы занимал 12-е место. Что известно о результатах мужского одиночного катания?

Кто взял золото, серебро и бронзу Олимпиады-2026

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года, проходивших в Италии.

Шайдоров заработал 198,64 балла от судей и в сумме набрал 291,58. На втором месте оказался японец Юма Кагияма с результатом 280,06, а бронзовую медаль завоевал еще один представитель Японии — Сюн Сато, который набрал 274,90 балла.

Шайдорову исполнился 21 год. Его спортивные достижения включают золотую медаль чемпионата четырех континентов, который состоялся в 2025 году. Эта победа стала первой в карьере на Олимпийских играх.

Какое место заняли россиянин Гуменник и выступающий за США Малинин

Фигурист из России Петр Гуменник стал шестым в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии.

Россиянин, занявший 12-е место после короткой программы, безупречно выполнил произвольную программу и получил 184,49 балла. В итоге, по сумме короткой и произвольной программ, его результат составил 271,21 балл.

Гуменник в своем прокате продемонстрировал четверной флип, четверной лутц и четверной риттбергер. Также он исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, секвенцию, включающую четверной сальхов и два двойных акселя, сольный тройной аксель и каскад из тройного лутца и двойного риттбергера. Все элементы и дорожка шагов были исполнены на высшем, четвертом уровне сложности.

В свою очередь, американский фигурист русского происхождения Илья Малинин, который считался фаворитом турнира, остался без медали на Олимпиаде-2026.

Малинин прыгнул четверной флип, затем сделал «бабочку» на акселе, прыгнул четверной лутц, сдвоил риттбергер, упал с четверного лутца, сделал каскад четверной тулуп — ойлер — тройной флип, сдвоил сальхов и упал с него.

По итогам соревнований он занял восьмое место с общей суммой в 264,49 балла.

Зимние Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля 2026 года.

Читайте также:

Костомаров и Домнина, Трусова и Игнатов: красивые пары российского спорта

Бездетность, инвалидное кресло, Олимпиада-2026: как живет Татьяна Тарасова

Воровка, изменщик, русофобы: кто еще приехал на Олимпиаду-2026