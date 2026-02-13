Костомаров и Домнина, Трусова и Игнатов: красивые пары российского спорта

День всех влюбленных — прекрасный повод вспомнить самые крепкие и красивые семьи российских спортсменов. Как супруги в звездных парах вдохновляют друг друга на новые победы — в материале NEWS.ru.

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Звездные фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина прошли через ряд тяжелых испытаний. Они познакомились в 2001 году. Долгое время фигуристов связывала только дружба. С 2004 по 2007 год Костомаров был женат на фигуристке Юлии Лаутовой, которая выступала за Австрию, а Домнина была ее подругой.

Через некоторое время после развода Роман начал встречаться с Оксаной, но не спешил регистрировать отношения. В 2011-м у пары родилась дочь Анастасия. В 2013 году фигуристы разошлись: на проекте «Ледниковый период» у Домниной закрутился роман с актером Владимиром Яглычем. В 2014-м пара неожиданно рассталась. Подробности разрыва в публичном пространстве не уточнялись. Домнина и Костомарова сошлись снова и поженились в 2014 году.

Огромным испытанием для фигуристов стало несчастье, случившееся с Романом в январе 2023 года. Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии из-за перенесенного ОРЗ. Спортсмен почувствовал себя плохо, но надеялся, что быстро пойдет на поправку. Он выступил с температурой в ледовом шоу, однако спустя два дня попал в реанимацию. Олимпийского чемпиона подключили к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО. Он перенес два инсульта, менингит и кому.

Из-за нарушения кровоснабжения в конечностях у Костомарова начались сепсис и гангрена. Врачи ампутировали ему омертвевшие стопы и кисти рук. Спустя почти шесть месяцев фигуриста выписали из медучреждения. Костомарову установили протезы, на которых он долго учился ходить. Пройти все испытания олимпийскому чемпиону помогла жена Оксана, которая постоянно была рядом.

Александра Трусова и Макар Игнатов

Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

17 августа 2024 года Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова. Фигуристы были коллегами по сборной, а в последнее время вместе принимали участие в шоу Евгения Плющенко. В январе 2024 года на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге болельщики впервые заметили, что спортсмены не просто друзья.

Трусова рассказывала, что всегда считала бессмысленным жить вместе с партнером до свадьбы. Пара заключила брак спустя полгода после начала отношений. Свадьба прошла в подмосковной усадьбе «Золотой лев».

6 августа 2025-го Трусова впервые стала мамой. Роды прошли в элитной клинике «Лапино» в Москве. В это время супруг спортсменки находился рядом с ней и поддерживал ее. Сына назвали Михаилом. В январе 2026-го Трусова приехала на съемки шоу «Ледниковый период» с пятимесячным сыном.

Алена Косторная и Георгий Куница

Ровно три года назад в День святого Валентина чемпионка Европы Алена Косторная рассказала об отношениях со своим партнером Георгием Куницей. Фигуристы знакомы с 2020-го. На тот момент они тренировались в группе Этери Тутберидзе. С 2023 года фигуристы выступают в паре. 12 августа 2025-го Косторная и Куницын стали мужем и женой, 3 октября фигуристка родила сына.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Синицина и Кацалапов начали кататься вместе в 2014 году после расставания с предыдущими партнерами Русланом Жиганшиным и Еленой Ильиных. В 2015-м они вступили в отношения. Фигуристы стали двукратными чемпионами Европы (2020, 2022) и победили на первенстве мира в 2021 году. На Олимпиаде-2022 в Пекине Синицина и Кацалапов стали серебряными призерами в танцах на льду. В 2022-м Синицина и Кацалапов поженились и уже более трех лет счастливы в браке.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев

До встречи с будущим мужем 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике была в отношениях со спортсменами — сначала с баскетболистом Дмитрием Кулагиным, затем — с футболистом Артуром Юсуповым. По настоящему счастливой Кудрявцева стала после знакомства с хоккеистом Дмитрием Кугрышевым. Они поженились в 2018 году. Супруги воспитывают двух дочерей — Еву и Зою. Сейчас Кугрышев играет за тольяттинскую «Ладу».

Александр Большунов и Анна Жеребятьева

Лыжники Александр Большунов и Анна Жеребятьева тренировались рядом на сборах сборной России. Отношения лыжников начались, когда спортсмен проявил заботу о девушке во время ее болезни и привез целый мешок фруктов. Анна пожертвовала карьерой в спорте и полностью посвятила себя успехам мужа и мыслями о семье. Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом.

Свадьба состоялась в 2021 году в Барвихе. В следующем году у супругов родилась дочь Ева.

Мистер и миссис Смит керлинга: Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Самая известная пара в российском керлинге оказалась в центре всеобщего внимания на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане. Анастасия благодаря эффектной внешности и поведению вместе с супругом в игре заслужила сравнение с девушкой Джеймса Бонда. Увы, Александр попал в неприятную историю после завоевания бронзы из-за проваленного допинг-теста. В крови спортсмена нашли запрещенный препарат мельдоний.

Супруги познакомились в 2009-м, а уже через три года начали встречаться. В 2017 году Анастасия и Александр сыграли свадьбу. За время отстранения мужа от соревнований Брызгалова успела сходить в декрет (в 2021-м родилась дочь Виктория) и начать карьеру тренера. После возвращения керлингиста в спорт пара вновь вышла вместе на площадку.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Тотьмянина познакомилась с будущим супругом Алексеем Ягудиным еще на юношеских соревнованиях. Романтические отношения между звездными фигуристами начались намного позже. Пара сблизилась в тот момент, когда участвовала в ледовом шоу хореографа Ильи Авербуха. Однако в отношениях фигуристов не все было гладко, они не раз расходились.

В эфире программы «Секрет на миллион» Ягудин рассказал о своих многочисленных романах. Он не отрицал, что всегда был обласкан женским вниманием, но его пугала ответственность. По этой причине отношения Ягудина не заканчивались чем-то серьезным.

После расставания с Тотьмяниной фигурист нашел утешение в компании солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой, но их роман был недолгим. Он вернулся к Тотьмяниной, у которой на тот момент появился ухажер. Но фигуристка простила Ягудина, и они вновь стали жить вместе.

Ягудин и Тотьмянина воспитывают двух дочерей — Елизавету и Мишель. В 2016 году фигуристы поженились в Красноярске. Они не праздновали свадьбу, поскольку в тот день у них было выступление.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Волосожар и Траньков объединились в дуэт в 2010 году и несколько лет были просто друзьями. Спустя год после триумфа на Олимпиаде-2014 в Сочи спортсмены объявили о помолвке и поженились. Супруги хотели выступить на Играх в Пхенчхане, но спортивную карьеру пришлось завершить из-за рождения дочери Анжелики. Пара сосредоточились на семье, через четыре года у них родился второй ребенок — сын Теодор.

