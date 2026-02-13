Агрессивного мужчину с ножом задержали в центре Парижа Le Figaro: мужчина угрожал жандармам ножом у Триумфальной арки в Париже

Вечером 13 февраля в центре Парижа вооруженный ножом мужчина угрожал стражам порядка у Триумфальной арки, пишет Le Figaro. В результате один из жандармов применил табельное оружие.

По информации газеты, инцидент случился во время церемонии зажжения Вечного огня. Злоумышленник был оперативно задержан. Полученные мужчиной ранения оказались серьезными, поэтому его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Личность преступника в настоящий момент не установлена, а обстоятельства произошедшего выясняются. Учитывая характер преступления и место его совершения, дело передано в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).

Ранее стало известно, что мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Как сообщил глава города Дмитрий Дьяченко, никто не пострадал. Злоумышленника смогла задержать сотрудница образовательного учреждения.

До этого в Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, который ходил с ножом по торговому центру, пугая посетителей. Они приехали на место происшествия после получения сигнала о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. На месте силовики нашли пьяного мужчину, который размахивал ножом и угрожал прохожим.