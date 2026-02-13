Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 23:28

Агрессивного мужчину с ножом задержали в центре Парижа

Le Figaro: мужчина угрожал жандармам ножом у Триумфальной арки в Париже

Полиция Франции Полиция Франции Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вечером 13 февраля в центре Парижа вооруженный ножом мужчина угрожал стражам порядка у Триумфальной арки, пишет Le Figaro. В результате один из жандармов применил табельное оружие.

По информации газеты, инцидент случился во время церемонии зажжения Вечного огня. Злоумышленник был оперативно задержан. Полученные мужчиной ранения оказались серьезными, поэтому его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Личность преступника в настоящий момент не установлена, а обстоятельства произошедшего выясняются. Учитывая характер преступления и место его совершения, дело передано в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).

Ранее стало известно, что мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Как сообщил глава города Дмитрий Дьяченко, никто не пострадал. Злоумышленника смогла задержать сотрудница образовательного учреждения.

До этого в Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, который ходил с ножом по торговому центру, пугая посетителей. Они приехали на место происшествия после получения сигнала о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. На месте силовики нашли пьяного мужчину, который размахивал ножом и угрожал прохожим.

Франция
полиция
стрельба
ножи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВСУ отправляют бойцов на смерть ради пиар-акций
«Время не попутал?»: канцлера ФРГ уличили в амбициях нацистского Рейха
Личная жизнь, Comedy Club, отъезд из России: куда пропал Гарик Мартиросян
В Сети появились фотографии последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду
«Больше никогда»: Мерц заявил о неизменном уроке истории для Германии
Разрушит органы и лишит детей: предостережение от врача по поводу водки
На «радиостанции Судного дня» объяснили резкий всплеск активности
Немецкому профессору предложили найти подработку для финансирования ВСУ
В ЕК сделали спорное заявление о мире на Украине
Агрессивного мужчину с ножом задержали в центре Парижа
НАТО готовит одну реформу с учетом уроков конфликта на Украине
Над Нигерией у пассажирского самолета взорвался двигатель
Молельные комнаты в жилых домах могут попасть под тотальный запрет
Трамп анонсировал визит в латиноамериканскую страну
Зданию Рижского вокзала в Москве подыщут нового владельца
Трамп раскрыл, что грозит Ирану в случае срыва переговоров
Представителей США уличили в исключении ЕС из переговоров по Украине
Диктатура ИИ, бессмертие, рабство. США идут к технофашизму
В Азербайджане предположили, когда будет подписан договор с Арменией
Захарова отметила подмену понятий в словах Мерца о крахе миропорядка
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.