Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ Росгвардейцы задержали мужчину с ножом в ногинском ТЦ

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, который ходил с ножом по торговому центру, пугая посетителей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления ведомства. Инцидент произошел в городе Ногинске.

Сотрудники Росгвардии приехали в ТЦ после получения сигнала о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. На месте они нашли пьяного мужчину, который размахивал ножом и угрожал прохожим.

Росгвардейцы быстро обезвредили нарушителя. Как выяснилось, это был 39-летний приезжий мужчина. После задержания его передали в полицию для разбирательства.

Ранее сотрудники Росгвардии по Московской области задержали рецидивиста, подозреваемого в незаконном проникновении и краже продуктов из закрытого супермаркета. Оказавшись в магазине, мужчина стал есть мандарины и запивать их алкоголем, одновременно складывая в пакет продукты для выноса. Среди них были банка кофе, бутылка водки, пиво и чипсы.

Прежде сотрудники вневедомственной охраны поймали с поличным двоих мужчин, которые пытались ограбить пенсионерку в Подмосковье. Злоумышленники влезли в дом под покровом ночи, в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой дома. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину.