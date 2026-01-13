Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 11:49

Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ

Росгвардейцы задержали мужчину с ножом в ногинском ТЦ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, который ходил с ножом по торговому центру, пугая посетителей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления ведомства. Инцидент произошел в городе Ногинске.

Сотрудники Росгвардии приехали в ТЦ после получения сигнала о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. На месте они нашли пьяного мужчину, который размахивал ножом и угрожал прохожим.

Росгвардейцы быстро обезвредили нарушителя. Как выяснилось, это был 39-летний приезжий мужчина. После задержания его передали в полицию для разбирательства.

Ранее сотрудники Росгвардии по Московской области задержали рецидивиста, подозреваемого в незаконном проникновении и краже продуктов из закрытого супермаркета. Оказавшись в магазине, мужчина стал есть мандарины и запивать их алкоголем, одновременно складывая в пакет продукты для выноса. Среди них были банка кофе, бутылка водки, пиво и чипсы.

Прежде сотрудники вневедомственной охраны поймали с поличным двоих мужчин, которые пытались ограбить пенсионерку в Подмосковье. Злоумышленники влезли в дом под покровом ночи, в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой дома. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину.

Россия
Подмосковье
Росгвардия
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Риелтор объяснила, что должно насторожить при покупке квартиры
Стало известно, как подорожали автомобили в России за год
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.