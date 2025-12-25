Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным В Подмосковье рецидивисты напали на пенсионерку в ее собственном доме

Двое мужчин попытались ограбить пенсионерку в подмосковной деревне Петрушино и были пойманы с поличным, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону. Злоумышленники влезли в дом под покровом ночи, в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой дома. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину, требуя выдать все накопления.

К удаче пожилой женщины, в доме сработала тревожная сигнализация. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно прибыл на место. Бойцы зашли в дом и застали грабителей врасплох, когда те еще находились в комнатах. Сопротивляться вооруженным сотрудникам преступники не решились и были задержаны на месте.

Злоумышленниками оказались приезжие мужчины: 55-летний рецидивист, уже сидевший за разбой, и его 38-летний подельник с судимостью за наркотики. При обыске у них нашли ювелирные украшения и более 10 тыс. рублей, которые они успели отобрать у пострадавшей. На место немедленно вызвали скорую помощь — раненую пенсионерку госпитализировали, сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозят серьезные сроки заключения, учитывая наличие оружия, ранение человека и их криминальное прошлое. Следствие продолжает работу, чтобы выяснить, не причастны ли задержанные к другим похожим налетам в Подмосковье.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали безработного жителя поселка Шушары по подозрению в ограблении магазина. Мужчина ворвался в торговое помещение на улице Веры Слуцкой. Он пригрозил персоналу ножом, схватил товар с прилавков и скрылся.