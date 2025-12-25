Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 12:20

Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным

В Подмосковье рецидивисты напали на пенсионерку в ее собственном доме

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двое мужчин попытались ограбить пенсионерку в подмосковной деревне Петрушино и были пойманы с поличным, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону. Злоумышленники влезли в дом под покровом ночи, в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой дома. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину, требуя выдать все накопления.

К удаче пожилой женщины, в доме сработала тревожная сигнализация. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно прибыл на место. Бойцы зашли в дом и застали грабителей врасплох, когда те еще находились в комнатах. Сопротивляться вооруженным сотрудникам преступники не решились и были задержаны на месте.

Злоумышленниками оказались приезжие мужчины: 55-летний рецидивист, уже сидевший за разбой, и его 38-летний подельник с судимостью за наркотики. При обыске у них нашли ювелирные украшения и более 10 тыс. рублей, которые они успели отобрать у пострадавшей. На место немедленно вызвали скорую помощь — раненую пенсионерку госпитализировали, сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозят серьезные сроки заключения, учитывая наличие оружия, ранение человека и их криминальное прошлое. Следствие продолжает работу, чтобы выяснить, не причастны ли задержанные к другим похожим налетам в Подмосковье.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали безработного жителя поселка Шушары по подозрению в ограблении магазина. Мужчина ворвался в торговое помещение на улице Веры Слуцкой. Он пригрозил персоналу ножом, схватил товар с прилавков и скрылся.
грабители
Подмосковье
Росгвардия
задержания
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Турецкий певец Ибрагим Татлысес впервые выступит в Москве
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.