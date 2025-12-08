ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 13:00

Полиция задержала безработного петербуржца после ограбления магазина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге задержали безработного 38-летнего жителя поселка Шушары по подозрению в ограблении магазина, пишет «Петербург2». В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

По данным правоохранителей, мужчина ворвался в торговое помещение на улице Веры Слуцкой. Он пригрозил персоналу ножом, схватил товар с прилавков и скрылся.

Подозреваемого нашли по горячим следам у дома № 1 по Соборной улице. У злоумышленника изъяли похищенный товар.

Ранее в Мурманске местный житель украл бутылку элитного алкоголя из магазина. Позже спиртное он продал.

До этого жителя Калининграда задержали за кражу 17 дверных ручек. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

