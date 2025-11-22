В Калининграде мужчина воровал дверные ручки квартир

Жителя Калининграда задержали за кражу 17 дверных ручек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

Участковым уполномоченным полиции установлено, что подозреваемый совершил кражу 17 дверных ручек в домах, расположенных на улицах Чернышевского, Банковской и Коммунальной, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что преступник заходил внутрь подъездов жилых многоэтажных зданий, проверяя отсутствие свидетелей, после чего снимал дверные ручки. Некоторая часть украденных предметов уже была продана, а полученные деньги использованы для собственных расходов. Полицейскими были обнаружены и конфискованы десять дверных ручек.

В Октябрьском районе Улан-Удэ полиция задержала 46-летнего мужчину по подозрению в краже 30 мягких игрушек из автомата. Сумма ущерба достигла свыше 21 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Саратовской области неизвестный местный житель совершил кражу в торговом центре «Айсберг», заменив новые кроссовки на свою обувь. У работников осталась видеозапись, на которой зафиксировано преступление.