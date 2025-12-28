Новый год — 2026
Канадская теннисистка защитила Курникову от шквала критики

Экс-пятая ракетка мира Бушар поддержала российскую теннисистку Курникову

Анна Курникова Анна Курникова Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар призвала прекратить травлю в адрес экс-теннисистки Анны Курниковой. В интервью YouTube-каналу The Kitchen Pickleball она решительно выступила в поддержку российской спортсменки. Бушар особо подчеркнула выдающиеся спортивные достижения Курниковой, которая в прошлом была первой ракеткой мира в парном разряде.

А когда я вижу, сколько ненависти на нее обрушивается, мне хочется сказать: «Сначала сами войдите в топ-8 мира в своей профессии, а потом приходите и спорьте со мной», — сказала Бушар.

В свое время Курникова впервые за два года появилась на публике. Ее заметили у торгового центра «Бэл-Харбор» в Майами, она передвигалась в инвалидном кресле с ортопедическим ботинком на правой ноге, в сопровождении двух дочерей и нескольких друзей. Причиной такого состояния стали хронические боли, возникшие вследствие перенесенной травмы спины.

Недавно российская экс-теннисистка и испанский певец Энрике Иглесиас в четвертый раз стали родителями. У пары уже есть трое детей: двойняшки Николас и Люси, рожденные в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020 года. В августе 2025 года стало известно, что Курникова находится на четвертом месяце беременности. Ребенок родился 17 декабря.

