Сийярто возмутился поведением украинской теннисистки на корте Сийярто отметил, что нельзя смешивать спорт и политику

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто возмутился после того, как украинская теннисистка Александра Олейникова отказалась пожать руку венгерской сопернице Анне Бондар. По его словам, сказанным в Facebook (деятельность в РФ запрещена), недопустимо смешивать спорт с политикой.

Когда злонамеренные люди смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к неприятностям и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не скажет, что спортсмены должны нести ответственность за решения политиков, — заявил Сийярто.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла россиянку Диану Шнайдер в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open). После встречи Свитолина не пожала руку россиянке.

Российская шахматистка Валентина Гунина рассказала в своем Telegram-канале, что украинка Мария Музычук отказалась пожать ей руку перед матчем на турнире Grand Swiss 2025. Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан). Украинская спортсменка в итоге одержала победу.