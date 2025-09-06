Украинская шахматистка отказалась жать руку россиянке на Grand Swiss Шахматистка Гунина рассказала, что украинка Музычук отказалась от рукопожатия

Российская шахматистка Валентина Гунина рассказала в своем Telegram-канале, что украинка Мария Музычук отказалась пожать ей руку перед матчем на турнире Grand Swiss — 2025. Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан). Украинская спортсменка в итоге одержала победу.

Мне не пожали руку <...>. Хотя на техническом собрании ничего такого не было, — написала Гунина.

Ранее украинская спортсменка Вероника Андращук на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду отказалась от совместной фотографии с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой. Призер спустилась с пьедестала и ушла, несмотря на просьбу организаторов.

Отмечается, что российские спортсменки завоевали первое и второе место: у Кувшиновой — золото, у Чистяковой — серебро. Украинка заняла третье место.

До этого сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина не стала пожимать руку российской спортсменке Мирре Андреевой после их матча в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). После поражения украинка ограничилась рукопожатием с судьей, проигнорировав соперницу.