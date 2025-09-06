Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 10:00

Украинская шахматистка отказалась жать руку россиянке на Grand Swiss

Шахматистка Гунина рассказала, что украинка Музычук отказалась от рукопожатия

Мария Музычук Мария Музычук Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская шахматистка Валентина Гунина рассказала в своем Telegram-канале, что украинка Мария Музычук отказалась пожать ей руку перед матчем на турнире Grand Swiss — 2025. Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан). Украинская спортсменка в итоге одержала победу.

Мне не пожали руку <...>. Хотя на техническом собрании ничего такого не было, — написала Гунина.

Ранее украинская спортсменка Вероника Андращук на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду отказалась от совместной фотографии с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой. Призер спустилась с пьедестала и ушла, несмотря на просьбу организаторов.

Отмечается, что российские спортсменки завоевали первое и второе место: у Кувшиновой — золото, у Чистяковой — серебро. Украинка заняла третье место.

До этого сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина не стала пожимать руку российской спортсменке Мирре Андреевой после их матча в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). После поражения украинка ограничилась рукопожатием с судьей, проигнорировав соперницу.

шахматы
Украина
Россия
Самарканд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга
Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве
Утечка очень опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе
Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания
По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей
Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео
Кимаковский рассказал, где ВС России практически выбили ВСУ
«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу
Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972
В России стандартизируют русскую кухню
В Москве наступило бабье лето
Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?
СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу
Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?
Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России
Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов
«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке
Центр немецкой деревни превратился в руины из-за одного природного явления
Актер Илья Носков женился во второй раз
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.