Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 10:37

Ректор вуза оказался на скамье подсудимых за легализацию 500 мигрантов

Ректора частного вуза в Петербурге будут судить за легализацию 501 мигранта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ректор частного вуза Санкт-Петербурга и двое его сообщников обвиняются в незаконной легализации 501 иностранного гражданина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мигранты числились студентами, не посещая занятий.

На скамье подсудимых оказались 46-летний руководитель вуза, 53-летний предприниматель и гражданин государства Ближнего Востока с тройным гражданством. По версии следствия, именно они организовали преступную схему. Задержанные в ноябре 2024 года обвиняемые, следует из материалов дела, предлагали иностранцам оформить учебные визы для продления пребывания в России без фактического обучения в вузе и постановки на миграционный учет. С января 2020-го по ноябрь 2024-го они таким образом легализовали 501 гражданина из стран ближнего и дальнего зарубежья.

По версии правоохранителей, преступная деятельность принесла участникам схемы более 40 млн рублей, которые они пытались легализовать через фиктивные сделки. Все выданные иностранцам учебные визы аннулированы, а сами граждане внесены в реестр контролируемых лиц. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что более 54 тыс. иностранцев принудительно выдворили из России в 2025 году в связи с нарушением законодательства. В ФССП уточнили, что за первые 11 месяцев 2024-го выдворили 79 тыс. человек.

Россия
регионы
Cанкт-Петербург
вузы
мигранты
суды
уголовные дела
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
В Стамбуле из-за наркоскандала начали сносить пятизвездочный отель
На Западе признали, что Европа впала в зависимость от спутников США
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.