Ректор вуза оказался на скамье подсудимых за легализацию 500 мигрантов Ректора частного вуза в Петербурге будут судить за легализацию 501 мигранта

Ректор частного вуза Санкт-Петербурга и двое его сообщников обвиняются в незаконной легализации 501 иностранного гражданина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мигранты числились студентами, не посещая занятий.

На скамье подсудимых оказались 46-летний руководитель вуза, 53-летний предприниматель и гражданин государства Ближнего Востока с тройным гражданством. По версии следствия, именно они организовали преступную схему. Задержанные в ноябре 2024 года обвиняемые, следует из материалов дела, предлагали иностранцам оформить учебные визы для продления пребывания в России без фактического обучения в вузе и постановки на миграционный учет. С января 2020-го по ноябрь 2024-го они таким образом легализовали 501 гражданина из стран ближнего и дальнего зарубежья.

По версии правоохранителей, преступная деятельность принесла участникам схемы более 40 млн рублей, которые они пытались легализовать через фиктивные сделки. Все выданные иностранцам учебные визы аннулированы, а сами граждане внесены в реестр контролируемых лиц. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что более 54 тыс. иностранцев принудительно выдворили из России в 2025 году в связи с нарушением законодательства. В ФССП уточнили, что за первые 11 месяцев 2024-го выдворили 79 тыс. человек.