Стало известно, сколько мигрантов принудительно выдворили из РФ в 2025 году

Более 54 тыс. иностранцев принудительно выдворили из России в 2025 году за нарушения законодательства, передает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По данным ведомства, которые приводит ТАСС, за первые 11 месяцев 2024 года было принудительно выдворено 79 тыс. иностранцев.

За 11 месяцев 2025 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 54,4 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, — сказано в сообщении.

До этого МВД России утвердило перечень данных, которые будут включены в единый цифровой профиль каждого иностранца, находящегося в стране. Проект соответствующего постановления правительства предусматривает сбор информации из государственных ведомств — от ФСБ и ФНС до Минпросвещения и ФОМС.

Ранее полицейские задержали 19-летнего мигранта, подозреваемого в участии в поножовщине в петербургском хостеле на Рижском проспекте. Пострадавшего госпитализировали. Задержанным оказался родственник раненого. В отношении него составили административный протокол за нарушение миграционного законодательства.