12 января 2026 в 10:38

Районы в Черниговской области остались без электричества

Районы в Черниговской области обесточены из-за повреждения энергообъекта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новгород-Северском районе Черниговской области на севере Украины произошло повреждение важного энергетического объекта, что привело к отключению электричества в нескольких населенных пунктах, сообщили в «Черниговоблэнерго». К аварийно-восстановительным мероприятиям приступят, когда обстановка станет безопасной.

Поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточен ряд населенных пунктов. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, — говорится в сообщении.

Ранее в ДТЭК сообщили, что в настоящее время на Украине сложилась наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением за всю зиму. В компании отметили перебои в подаче электроэнергии в Днепропетровске и Днепропетровской области, а также указали на серьезные проблемы в энергосистеме Киева и Киевской области. Для восстановления электроснабжения в этих регионах задействованы 187 ремонтных бригад.

Глава военной администрации Киевской области Николай Калашник ранее обратился к жителям с просьбой не блокировать дороги в знак протеста из-за отсутствия отопления и электроснабжения. Он подчеркнул, что такие действия не способствуют ускорению процесса, а энергетики продолжают работать, несмотря на мороз.

