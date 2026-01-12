Атака США на Венесуэлу
Адвокат ответил, как Лурье может въехать в квартиру до возвращения Долиной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Полина Лурье может вскрыть квартиру в Хамовниках и заселиться туда до возвращения певицы Ларисы Долиной из-за границы, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, для этого потребуется задокументировать вывоз оставшихся вещей артистки.

Лурье — собственница, она может вызвать МЧС, вскрыть дверь и зайти в квартиру. Единственный нюанс: если в жилье остались какие-то вещи Долиной и они потом пропадут, Лурье может «прилететь» заявление о хищении. Это уже уголовное дело, будто она что-то своровала. Поэтому в данном случае, если вскрывать дверь при помощи МЧС, необходимо присутствие понятых, — пояснил Бенхин.

Он подчеркнул, что имущество певицы нужно будет сдать на хранение с составлением описи и акта. Затем, отметил адвокат, когда Долина вернется и предъявит требование, ей следует вернуть эти вещи.

Второй вариант — сделать все то же самое через судебных приставов. Это более рабочий вариант в данном случае, потому что много шума и юридически грамотных, подкованных людей с обеих сторон. Если произойдет изъятие, то через приставов будет надежнее. Квартира принадлежит Лурье, но в результате судебного решения, а не первичной сделки, которая была оспорена, — заключил Бенхин.

Ранее сообщалось, что Долина могла покинуть Россию в свете споров о квартире и направиться на отдых в Абу-Даби. За границу она уехала вместе с дочерью и внучкой.

