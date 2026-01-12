В российском городе поймали 82 ребенка

В Екатеринбурге задержали 82 ребенка, находившихся без присмотра взрослых, сообщило городское управление МВД по итогам новогодних и рождественских рейдов. Большинство – 78 человек — жители Свердловской области, еще двое прибыли из других регионов России, и двое оказались иностранными гражданами.

По итогам профилактической операции порядка 60 взрослых привлечено к административной ответственности, из них 46 — по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, — добавили там.

Так, полицейские увидели восьмилетнего мальчика, который одиноко брел в кромешной тьме с ледянкой в руках. На вопрос, где его родители, ребенок ответил, что мама ушла в магазин. Как позже выяснилось, женщина ранее каталась с горки у ТЦ вместе с сыном, но около 23:00 решила зайти за продуктами, а ребенка отправила одного домой. Женщину нашли в магазине. Она неспешно выбирала продукты и не беспокоилась за судьбу сына.

До этого в Ленинградской области погиб 15-летний зацепер, катавшийся снаружи скоростного электропоезда «Ласточка». Инцидент произошел на финляндском направлении, где группа из пяти подростков решила прокатиться на внешней части состава.