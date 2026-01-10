Атака США на Венесуэлу
Поезд задавил многодетную мать-одиночку

Многодетная мать погибла под поездом в Екатеринбурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Поезд насмерть сбил 46-летнюю женщину на железнодорожной станции Северка в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. Женщина переходила пути и споткнулась.

Утром 8 января на станции Северка Екатеринбурга поездом смертельно травмирована жительница поселка Северка. Она переходила путь в неположенном месте, под пешеходным мостом, — сказано в сообщении.

По данным URA.RU, погибшая является матерью троих детей, двоим из которых 12 и 17 лет. Около 10 лет назад при таких же обстоятельствах погиб ее супруг. Она трудилась в торговле, была владельцем небольшого магазина, сама смогла приобрести в ипотеку квартиру. В последнее время она работала на деревоперерабатывающем предприятии в поселке Северка.

До этого в Ленинградской области погиб 15-летний зацепер, катавшийся снаружи скоростного электропоезда «Ласточка». Инцидент произошел на Финляндском направлении, где группа из пяти подростков решила прокатиться на внешней части состава. По факту происшествия транспортная прокуратура проводит проверку.

происшествия
поезда
Екатеринбург
смерти
