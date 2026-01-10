Поезд задавил многодетную мать-одиночку

Поезд насмерть сбил 46-летнюю женщину на железнодорожной станции Северка в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. Женщина переходила пути и споткнулась.

Утром 8 января на станции Северка Екатеринбурга поездом смертельно травмирована жительница поселка Северка. Она переходила путь в неположенном месте, под пешеходным мостом, — сказано в сообщении.

По данным URA.RU, погибшая является матерью троих детей, двоим из которых 12 и 17 лет. Около 10 лет назад при таких же обстоятельствах погиб ее супруг. Она трудилась в торговле, была владельцем небольшого магазина, сама смогла приобрести в ипотеку квартиру. В последнее время она работала на деревоперерабатывающем предприятии в поселке Северка.

До этого в Ленинградской области погиб 15-летний зацепер, катавшийся снаружи скоростного электропоезда «Ласточка». Инцидент произошел на Финляндском направлении, где группа из пяти подростков решила прокатиться на внешней части состава. По факту происшествия транспортная прокуратура проводит проверку.