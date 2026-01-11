Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 07:51

Боевики в Таиланде взорвали 11 автозаправочных станций

One 31: на юге Таиланда боевики взорвали 11 автозаправочных станций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Боевики на юге Таиланда подорвали 11 автозаправочных станций нефтегазовой компании PTT, сообщил телеканал One 31. Журналисты отметили, что это произошло в провинциях Наратхиват, Паттани и Яла.

Пострадал один правоохранитель. Экстренные службы приступили к устранению последствий атак, а силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности. Местные власти уже начали расследование нападений, говорится в материале. Авторы статьи напомнили, что вооруженный конфликт на мусульманском юге Таиланда длится более 70 лет.

Также 7 декабря начались столкновения на границе с Камбоджей. Армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи.

Ранее доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил, что длительность конфликта между Таиландом и Камбоджей трудно прогнозировать, поскольку его причины не только в отсутствии демаркации границ. Он считает, что обострение удобно правящим элитам обеих сторон.

