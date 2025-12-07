ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 14:24

Таиланд начал эвакуацию приграничных районов

Тайские военные призвали к эвакуации из-за угрозы столкновений с Камбоджей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военные Таиланда приказали жителям четырех приграничных провинций срочно укрыться в убежищах, передает тайское издание Khaosod. Власти считают высоким риск обострения конфликта с Камбоджей.

Второй армейский округ дал указание жителям приграничных районов четырех провинций вдоль границы Таиланда и Камбоджи эвакуироваться в убежища, поскольку существует потенциальная опасность эскалации столкновений, — пишет газета.

В ноябре Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей. По словам премьер-министра страны Анутхина Чанвиракуна, это связано с инцидентом, в ходе которого один из тайских военных оказался серьезно ранен после подрыва на мине. Помимо этого, Бангкок отказался от освобождения камбоджийских военнопленных.

Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва стоит «плечом к плечу» с руководством Венесуэлы и призывает президента США Дональда Трампа отказаться от эскалации, ведущей к открытому столкновению. Дипломат отметил, что в России воспринимают ситуацию в Венесуэле с большой тревогой.

