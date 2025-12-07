Таиланд начал эвакуацию приграничных районов

Военные Таиланда приказали жителям четырех приграничных провинций срочно укрыться в убежищах, передает тайское издание Khaosod. Власти считают высоким риск обострения конфликта с Камбоджей.

Второй армейский округ дал указание жителям приграничных районов четырех провинций вдоль границы Таиланда и Камбоджи эвакуироваться в убежища, поскольку существует потенциальная опасность эскалации столкновений, — пишет газета.

В ноябре Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей. По словам премьер-министра страны Анутхина Чанвиракуна, это связано с инцидентом, в ходе которого один из тайских военных оказался серьезно ранен после подрыва на мине. Помимо этого, Бангкок отказался от освобождения камбоджийских военнопленных.

