10 ноября 2025 в 16:11

Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей

Таиланд приостановил действие соглашения с Камбоджей из-за инцидента с подрывом

Таиланд приостановил действие мирного соглашения с Камбоджей, заявил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун. По его словам, которые приводит издание The Nation, это связано с инцидентом, в ходе которого двое тайских военных подорвались на противопехотной мине на границе двух государств. Помимо этого, Бангкок отказался от освобождения камбоджийских военнопленных 12 ноября.

То, к чему мы стремились, теперь должно быть отложено до тех пор, пока не будет внесена ясность. <…> Все дальнейшие действия должны быть приостановлены, — сказал премьер.

Ранее премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали «мирную сделку». Процедура состоялась в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Американский лидер также заявил, что домой вернутся 18 камбоджийских военнопленных.

