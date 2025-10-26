Таиланд и Камбоджа подписали мирную сделку Таиланд подписал мирную сделку с Камбоджей в присутствии Трампа

Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали «мирную сделку», сообщает ТАСС. Процедура состоялась в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

При этом гендиректор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун подчеркнул, что стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию. Она заложит основу для мирного урегулирования конфликта. Трамп подчеркнул, что Малайзия поможет контролировать режим прекращения огня между сторонами, а другие азиатские страны направят своих наблюдателей.

Наблюдатели из азиатских стран, включая Малайзию, будут размещены для того, чтобы убедиться в том, что мир будет устойчивым, — отметил президент.

Трамп же сообщил, что эта мирная сделка, «которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней». Американский лидер также заявил, что домой вернут 18 камбоджийских военнопленных.

Ранее глава Белого дома заявил, что открыт для предложений о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне. Он сообщил, что у него «хорошие отношения» с северокорейским лидером. Американский политик посетит Малайзию, Японию и Республику Корея.