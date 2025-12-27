Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 23:18

Премьер Канады пообещал Украине миллиардный пакет на восстановление

Sky News: Канада выделит Украине $1,83 млрд на восстановление страны

Марк Карни Марк Карни Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении Украине масштабного финансового пакета в размере 2,5 млрд канадских долларов ($1,83 млрд), передает телеканал Sky News. Решение было озвучено в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Галифаксе (Новая Шотландия).

По словам Карни, эта помощь позволит разблокировать дополнительные средства из международных организаций, включая Международный валютный фонд, что важно для начала восстановления страны. Канадский премьер подтвердил также продолжение военной поддержки Украины.

Зеленский поблагодарил канадскую сторону за встречу и оказываемую поддержку. Карни в свою очередь заявил, что видит возможность для достижения «справедливого и прочного мира».

Ранее стало известно, что ни один из лидеров стран Евросоюза не примет участия в переговорах президента США Дональда Трампа с Зеленским. Анонсированная встреча состоится в американском штате Флорида.

До этого Трамп подверг сомнению самостоятельную ценность мирной инициативы главы Украины. Американский лидер подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева не имеют серьезного значения. Данный комментарий был сделан в связи с недавно опубликованным украинским планом по разрешению кризиса, при этом Трамп акцентировал решающую роль Вашингтона в любых переговорах.

Украина
Канада
Владимир Зеленский
Марк Карни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейский лидер заявил о совместной работе по миру на Украине
Автор песен для Хиля и Боярского скончался в возрасте 100 лет
Приметы 28 декабря — День Трифона: угадываем погоду в новом году
Запреты на полеты действуют в небе над одним из российских городов
Жители Одессы вышли на протестную акцию
Газманов, Жуков, Буланова. Кого россияне хотят видеть на ТВ и корпоративах
Силы ПВО за три часа сбили 43 украинских дрона
Россиянам напомнили о законах, которые начнут действовать в 2026 году
Подростки устроили «предновогодний террор» жителям одного из районов Москвы
ПВО уничтожила украинские БПЛА над Смоленской областью
Премьер Канады пообещал Украине миллиардный пакет на восстановление
В балльную систему локализации могут включить электросамокаты и моноколеса
Путин встретился в Кремле с экс-президентом Казахстана Назарбаевым
Желающие покинуть родину украинцы встали в очередь на границе с Польшей
Опубликованы кадры ударов российских РСЗО при освобождении Гуляйполя
Один ребенок погиб и четверо пострадали в ДТП на территории Удмуртии
Киркорова на Новый год ждут в ОАЭ с миллионными гонорарами
Коллега Алентовой по сцене опубликовала архивные фото с актрисой
Путин заявил об отсутствии заинтересованности России в отводе ВСУ
Трех депутатов из партии Зеленского заподозрили в коррупции
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.