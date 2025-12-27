Премьер Канады пообещал Украине миллиардный пакет на восстановление

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении Украине масштабного финансового пакета в размере 2,5 млрд канадских долларов ($1,83 млрд), передает телеканал Sky News. Решение было озвучено в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Галифаксе (Новая Шотландия).

По словам Карни, эта помощь позволит разблокировать дополнительные средства из международных организаций, включая Международный валютный фонд, что важно для начала восстановления страны. Канадский премьер подтвердил также продолжение военной поддержки Украины.

Зеленский поблагодарил канадскую сторону за встречу и оказываемую поддержку. Карни в свою очередь заявил, что видит возможность для достижения «справедливого и прочного мира».

Ранее стало известно, что ни один из лидеров стран Евросоюза не примет участия в переговорах президента США Дональда Трампа с Зеленским. Анонсированная встреча состоится в американском штате Флорида.

До этого Трамп подверг сомнению самостоятельную ценность мирной инициативы главы Украины. Американский лидер подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева не имеют серьезного значения. Данный комментарий был сделан в связи с недавно опубликованным украинским планом по разрешению кризиса, при этом Трамп акцентировал решающую роль Вашингтона в любых переговорах.