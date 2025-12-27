Стало известно, позвали ли европейцев на встречу Трампа и Зеленского

Ни один из лидеров стран Евросоюза не примет участие в переговорах президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в американской и европейской администрациях. Данная встреча состоится в американском штате Флорида.

Никакие европейские лидеры, как ожидается, не будут включены во встречу, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп подверг сомнению самостоятельную ценность мирной инициативы главы Украины. Американский лидер подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева не имеют серьезного значения. Данный комментарий был сделан в связи с недавно опубликованным украинским планом по разрешению кризиса, при этом Трамп акцентировал решающую роль Вашингтона в любых переговорах.

Кроме того, президент США сделал предупреждение украинскому коллеге перед их встречей, запланированной на это воскресенье, 28 декабря. По имеющейся информации, глава Белого дома в настоящее время не готов оказывать поддержку украинским инициативам.