Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 10:54

Трамп внезапно сделал Зеленскому предупреждение перед встречей

DE: Трамп не готов поддерживать украинские инициативы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал предупреждение украинскому коллеге Владимиру Зеленскому перед встречей, которая должна состояться уже в это воскресенье, 28 декабря, сообщает британский таблоид Daily Express. По словам журналистов, хозяин Белого дома пока не готов поддерживать украинские инициативы.

Трамп выступил с предупреждением в адрес Зеленского перед их ожидаемой встречей в воскресенье, — говорится в материале.

Ранее в пресс-службе Белого дома подтвердили, что Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря во Флориде. Переговоры пройдут в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Недалеко от курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго.

Сам же Трамп убежден, что конфликт на Украине можно разрешить миром. Свой оптимизм он связал с предстоящими переговорами с Зеленским. По словам президента, урегулирование кризиса является чрезвычайно трудной задачей, но «есть хорошие шансы».

Вместе с этим в Елисейском дворце признали, что лидерам европейских стран рано или поздно придется вступить в прямой диалог с Москвой. Речь идет в том числе о проведении встречи президентов России и Франции.

