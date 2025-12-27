Трамп внезапно сделал Зеленскому предупреждение перед встречей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал предупреждение украинскому коллеге Владимиру Зеленскому перед встречей, которая должна состояться уже в это воскресенье, 28 декабря, сообщает британский таблоид Daily Express. По словам журналистов, хозяин Белого дома пока не готов поддерживать украинские инициативы.

Трамп выступил с предупреждением в адрес Зеленского перед их ожидаемой встречей в воскресенье, — говорится в материале.

Ранее в пресс-службе Белого дома подтвердили, что Трамп и Зеленский встретятся 28 декабря во Флориде. Переговоры пройдут в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Недалеко от курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго.

Сам же Трамп убежден, что конфликт на Украине можно разрешить миром. Свой оптимизм он связал с предстоящими переговорами с Зеленским. По словам президента, урегулирование кризиса является чрезвычайно трудной задачей, но «есть хорошие шансы».

Вместе с этим в Елисейском дворце признали, что лидерам европейских стран рано или поздно придется вступить в прямой диалог с Москвой. Речь идет в том числе о проведении встречи президентов России и Франции.