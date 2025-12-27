Новый год — 2026
«Европейцам придется»: в Париже признали неизбежность переговоров с Москвой

FT: в Елисейском дворце признали неизбежность прямого диалога с Россией

В Елисейском дворце признали, что лидерам европейских стран рано или поздно придется вступить в прямой диалог с Москвой, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет в том числе о проведении встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

На каком-то этапе европейцам придется вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, как предложил президент Франции Эммануэль Макрон, — говорится в публикации.

На прошлой неделе, 21 декабря, появилась информация, что Елисейский дворец не исключает возможности проведения встречи Путина и Макрона. Париж рассмотрит данный вариант уже в ближайшие дни. При этом в Кремле также одобряют такой шаг.

Между тем, как считает член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, Макрон создал для себя сложную ситуацию своим заявлением о Путине. Он задался вопросом, примет ли его обратно «коалиция желающих» после слов о необходимости возобновить диалог с президентом РФ.

