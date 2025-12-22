На Западе изумились после слов Макрона о Путине

На Западе изумились после слов Макрона о Путине Политик Мема заявил, что Макрон оказался в сложном положении из-за слов о Путине

Президент Франции Эммануэль Макрон создал для себя сложную ситуацию своим заявлением о российском лидере Владимире Путине, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он задался вопросом, примет ли его обратно «коалиция желающих» после слов о необходимости возобновить диалог с президентом РФ.

«Коалиция желающих» снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий, — написал политик.

Ранее сообщалось, что возможность встречи президентов России и Франции не исключается в Елисейском дворце. Рассмотрение данного вопроса планируется в Париже уже в ближайшие дни. В Кремле положительно относятся к такой инициативе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление Макрона о намерении возобновить контакты с Москвой и подтвердил, что Путин открыт для беседы со своим французским коллегой. Представитель Кремля напомнил, что российский президент выразил готовность к такому взаимодействию во время своей итоговой пресс-конференции.

До этого во Франции назвали причину недоверия Путина к Макрону. Обозреватель Николя Готье указал, что политика Макрона вступает в противоречие с его же словами о «смерти мозга» НАТО.