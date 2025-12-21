В Кремле ответили Макрону на предложение вести диалог с Путиным Песков: Путин готов возобновить контакт с Макроном при наличии политической воли

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости заявление французского лидера Эммануэля Макрона о желании возобновить контакты с Москвой. Он подтвердил, что глава государства открыт для беседы с коллегой из Франции при наличии соответствующих политических условий с обеих сторон.

Макрон высказал мнение, что Европе было бы полезно в ближайшее время возобновить диалог с РФ. В ответ на это Песков напомнил о готовности российского президента к такому взаимодействию, которую тот выразил в ходе итоговой пресс-конференции.

Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог <…>. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить, — сказал Песков.

Ранее во Франции назвали причину недоверия Путина Макрону. Обозреватель Николя Готье в статье для Boulevard Voltaire отметил, что президент России Владимир Путин не доверяет президенту Франции, поскольку его политика противоречит словам о «смерти мозга» НАТО. Журналист считает, что глава Пятой республики мог бы выступать в роли посредника для завершения конфликта на Украине. По его мнению, Макрон, оказывая военную помощь Украине, не способствует урегулированию.