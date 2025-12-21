Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 06:26

В Кремле ответили Макрону на предложение вести диалог с Путиным

Песков: Путин готов возобновить контакт с Макроном при наличии политической воли

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости заявление французского лидера Эммануэля Макрона о желании возобновить контакты с Москвой. Он подтвердил, что глава государства открыт для беседы с коллегой из Франции при наличии соответствующих политических условий с обеих сторон.

Макрон высказал мнение, что Европе было бы полезно в ближайшее время возобновить диалог с РФ. В ответ на это Песков напомнил о готовности российского президента к такому взаимодействию, которую тот выразил в ходе итоговой пресс-конференции.

Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог <…>. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить, — сказал Песков.

Ранее во Франции назвали причину недоверия Путина Макрону. Обозреватель Николя Готье в статье для Boulevard Voltaire отметил, что президент России Владимир Путин не доверяет президенту Франции, поскольку его политика противоречит словам о «смерти мозга» НАТО. Журналист считает, что глава Пятой республики мог бы выступать в роли посредника для завершения конфликта на Украине. По его мнению, Макрон, оказывая военную помощь Украине, не способствует урегулированию.

Эммануэль Макрон
Владимир Путин
Дмитрий Песков
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили Макрону на предложение вести диалог с Путиным
Россиянам объяснили невозможность введения четырехдневной рабочей недели
Лучше пирожных! Тарталетки «Сладкий север» — сладость за 10 минут
Британцы попытались скрыть смерть бабушки, чтоб не отменять перелет
«Воровство чистой воды»: Россия на G20 высказалась о заморозке активов
Семья генерала Младича потребовала его срочного лечения вне тюрьмы
К чему снится смерть матери: важные скрытые послания сна
В Ирландии высказались об идее вступить в НАТО
Сербский журналист оценил политическое будущее Зеленского
Бойцы Нацгвардии Украины отказались штурмовать позиции под Купянском
«Антироссийская паранойя»: Запад обвинили в попытке спровоцировать войну
К чему снится смерть отца: тайные значения и секреты сна
Стало известно, можно ли заболеть гонконгским гриппом и ОРВИ одновременно
Полиция Подмосковья назвала предварительную версию взрыва в Химках
Венесуэла отреагировала на захват танкера силами США
Пленный рассказал о лживых обещаниях командиров ВСУ заключенным
Тонны поддельной черной икры выявили за год в России
Российский аэропорт в Поволжье прекратил работу
Два условия понадобятся россиянам для выхода на пенсию в 2026 году
Многодетным семьям увеличат помощь по выплате ипотеки
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.