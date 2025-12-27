ПВО уничтожила украинские БПЛА над Смоленской областью Анохин: над Смоленской областью сбиты два дрона ВСУ

Над Смоленской областью российскими силами радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Где именно были уничтожены дроны, он не сообщил. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало. Падение одного из аппаратов привело к незначительным материальным повреждениям, уточнил Анохин.

В результате разрушения одного из дронов и разлета его обломков <...> пострадало металлическое ограждение частного дома. При этом никто из людей не пострадал, — написал губернатор.

На месте происшествия сразу начали работу сотрудники всех экстренных служб, добавил Анохин. Они осматривают территорию и собирают фрагменты сбитых беспилотников.

Ранее сообщалось, что в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени средства ПВО сбили 82 украинских беспилотника над шестью российскими регионами. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, больше всего дронов — 48 — пытались атаковать Брянскую область, Московскую область — 23 БПЛА.