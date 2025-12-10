ТИЭФ'25
«Зародыши НАТО»: Шойгу предупредил об угрозах на Востоке

В Азиатско-Тихоокеанском регионе могут появиться объединения, подобные НАТО, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его словам, которые передает РИА Новости, в АТР все чаще появляются «зародыши» Альянса, что чревато дополнительными угрозами как для АСЕАН, так и для России.

Наверное, вы видите, и не только вы, появление так называемых, кто-то их называет структуры малых геометрий, кто-то — малые формы, в общем, по-разному. Это такие, я их назову, может быть, несколько грубовато, «зародыши» НАТО на Востоке, — сказал он.

Ранее Шойгу заявил, что Москва и Пекин обладают опытом «отсечения голов гидры милитаризма» и не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Японии. Он подчеркнул, что милитаристские силы вновь проявляют активность, но Россия и Китай готовы противостоять этой угрозе.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин и Москва совместно стремятся к национальному развитию и формированию новой архитектуры международной безопасности. Дипломат подчеркнул готовность сторон противостоять глобальным вызовам и вносить вклад в укрепление мира.

